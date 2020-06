CIVITAVECCHIA – Sfida social all’ultimo voto. La Cv Volley vince la prima edizione della “Volley Lazio Social Cup”, social is now. La società Virtus Roma ha lanciato questa sfida sulle Instagram stories, chiedendo ai followers di votare la squadra del cuore. La società rosso nera civitavecchiese l’ha colta al volo.

Quasi ogni sera dal 22 maggio le 12 società partecipanti hanno potuto sfidarsi nei sondaggi Instagram.

La Cv Volley ha coinvolto l’intera famiglia ma anche gli amici social. Durante il periodo di lockdown la società rosso nera ha rafforzato la propria comunità, continuando a rimanere in contatto con gli atleti e le famiglie, facendo allenamenti in videochiamata. I frutti di questo impegno sono arrivati attraverso la vittoria della Volley Lazio Social Cup.

Alle 22 di martedì 9 giugno è stato chiuso il sondaggio. La Cv Volley ha vinto con 836 voti in finale contro l’All Volley.

La vittoria social è simbolicamente una fetta della torta che la società rosso nera avrebbe potuto gustare attraverso la vittoria dei campionati giovanili che a causa dell’emergenza Covid-19 non hanno potuto concludersi nel migliore dei modi. L’impegno degli atleti e dei tecnici avrebbe portato in casa Cv Volley dei grandi successi come testimoniano le classifiche che avrebbero visto la maggior parte delle squadre in finale e la concreta prospettiva per l’under 14 eccellenza di accedere alle finali nazionali.

“La vittoria è dedicata ai nostri atleti che si sono impegnati a sollevare la coppa della Volley Lazio Social Cup con la stessa determinazione con cui avrebbero sollevato quella dei campionati giovanili. È stata una sfida divertente che ha coinvolto i nostri ragazzi ma anche tutto lo staff e i genitori – afferma la Presidente Viviana Marozza – la comunità digitale creata nei mesi di distanziamento sociale è una realtà solida che si è rafforzata ed ha voglia di divertirsi e giocare anche nelle occasioni più ludiche. Ringraziamo la Virtus Roma per averci dato l’opportunità di partecipare, ma anche tutti gli amici instagram che ci hanno votato!”