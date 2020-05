La Cv Skating riparte: dal 3 giugno riapre il PalaMercuri

CIVITAVECCHIA – La Cv Skating riapre le attività a partire dal prossimo 3 giugno. La società del presidente Riccardo Valentini accoglie l’invito dell’amministrazione comunale, ed in particolare del consigliere comunale Matteo Iacomelli, e riapre il PalaMercuri, seppur con diversi accorgimenti nel rispetto delle vigenti leggi.

“Riaprire non è stata una scelta facile – spiega il presidente – perchè oltre alle enormi responsabilità, a cui noi presidenti di associazioni sportive siamo abituati, è anche complicato dal punto di vista economico e logistico. Riaprire oggi vuol dire riaprire in perdita ma non potevamo lasciare i nostri atleti per 6 mesi senza fare attività, il rischio era quello di creare un gap motorio e di coordinazione difficile da poter recuperare in seguito. Da qui la decisione di far ripartire gli allenamenti sia di hockey in line che di pattinaggio artistico: sono certo che sia gli atleti che i genitori non avranno problemi nel rispettare le nuove regole imposte dal distanziamento sociale e che finalmente al PalaMercuri si potrà tornare a respirare un’aria di sport ed entusiasmo”.