La 4×200 junior della Tirreno Atletica vola ai Campionati italiani

CIVITAVECCHIA – Euforia ed emozioni alle stelle per la staffetta 4×200 categoria Junior della Tirreno Atletica che, domenica nell’impianto indoor di Ancona, è riuscita a staccare il biglietto per la partecipazione ai Campionati italiani di categoria.

Un risultato fortemente voluto da allenatori ed atleti, un risultato che è dovuto agli allenamenti costanti ma soprattutto alla volontà di potercela fare.

Quattro frazionisti, un giro di pista ciascuno: la 4×200 di Christian Ceccarelli, Alessio Feuli, Filippo Masoni e Riccardo Vanzetti coglie tutti gli attimi precisi, tutti puntuali all’appuntamento con il testimone che passa di mano in mano , in una perfetta sincronia di cambi e in una crescita entusiasmante, con Riccardo che si incunea tra un avversario e il cordolo, affronta l’ultima curva e vola verso il traguardo fermando il cronometro 1’36”26, primo posto nella serie e diritto a partecipare alla rassegna tricolore.

Adesso l’appuntamento è per il prossimo 8-9 febbraio per i Campionati italiani indoor dove i nostri quattro alfieri porteranno in alto i nostri colori in un palco così importante.

“Gara tecnicamente e tatticamente perfetta, così come studiata e concordata tra tecnici e atleti in allenamento. Una grande dimostrazione di maturità da parte di questi ragazzi che, nell’unico appuntamento possibile che il calendario agonistico metteva a disposizione, nonostante l’obiettivo da raggiungere arduo anche se possibile, sono riusciti a mirare diritti al risultato finale” dichiara il Presidente Claudio Ubaldi, che aggiunge “e se una staffetta rappresenta il termometro di una squadra, si può tranquillamente affermare che la società gode di ottima salute.”

Patrizia Rotolo