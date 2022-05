Karate. Una devastante Roberta Bruno conquista il titolo regionale under 21

CIVITAVECCHIA – Lo scorso 15 maggio, presso la struttura del PalaTorrino di Roma, è andato di scena il Campionato regionale Lazio di Karate Opes, specialità kumite.

Ed è stata civitavecchiese la medaglia d’oro di categoria femminile U21. Roberta Bruno, con uno spettacolare 10 a 0 in finale, ha chiuso l’incontro prima del tempo regolamentare con un punteggio che leva ogni dubbio sulla superiorità tecnica dell’atleta civitavecchiese, che si allena costantemente almeno 4 volte a settimana presso la palestra Vip Club di Civitavecchia e la ASD Gin Angel di Fiumicino.

Il M° Enrico Bruno, padre e tecnico della ragazza, dichiara: “Roberta si allena costantemente dall’età di 6 anni, e posso assicurare che non è facile per questi ragazzi conciliare impegni scolastici e allenamenti, senza perdere l’entusiasmo della loro età. A fronte di tanti fenomeni e modelli giovanili poco educativi, lo sport in generale e il karate in particolare, resta sempre la strada migliore per crescere e formarsi, in un ambiente sano e controllato”.

I risultati agonistici in gara dei compagni di squadra della Bruno hanno consentito alla società di conquistare anche la coppa come 1^ società classificata.