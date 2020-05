Isabella Papa e Lucrezia Adamo nella lista Fidal degli atleti di interesse nazionale

CIVITAVECCHIA – Si riaprono i cancelli del “Moretti-Della Marta” per Isabella Papa e Lucrezia Adamo presenti nella lista FIDAL che dichiara gli atleti di interesse nazionale. Gli allenamenti nell’impianto di atletica leggera cittadino si svolgono a porte chiuse rispettando tutte le regole di distanziamento previsto, un primo passo che fa sperare nella possibilità di una riapertura anche all’attività degli altri atleti che, sebbene abbiano continuato il lavoro di mantenimento a casa tramite tapis roulant e ginnastica di potenziamento, pur essendo consapevoli che non si tornerà alla normalità in tempi brevi e che si dovranno effettuare allenamenti con nuovi protocolli di sicurezza, sentono il forte desiderio di tornare a calcare la pista tanto amata.

La stagione si è interrotta il 1^ marzo con la prova dei campionati regionali di società di cross in cui Isabella Papa giunse terza sulla distanza degli 8km assolute e Lucrezia Adamo vinse la gara di 5km dedicata alla cat. junior; la strada sarebbe continuata con i campionati italiani di cross di Firenze e le ragazze avrebbero avuto la buona compagnia della squadra maschile assoluta della Tirreno Atletica Civitavecchia, vincitrice per il secondo anno consecutivo del titolo regionale di corsa campestre e con loro i giovanissimi Leonardo Dolci e Sara Pontani a pieno titolo nella squadra della rappresentativa laziale per gli ottimi piazzamenti conseguiti in tutte le fasi del campionato di campestre.

Le notizie più ottimistiche prevedono una ripresa dell’attività agonistica dal mese di settembre con i campionati della cat Allievi,con i campionati delle categorie superiori e con i cross in inverno, intanto la società di atletica civitavecchiese rimane in costante contatto con gli organismi di riferimento.