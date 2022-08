Infinità di piazzamenti nel ciclismo su strada per la Mtb Santa Marinella con Stefanini, Risoluti e Feltre

SANTA MARINELLA – Mtb Santa Marinella particolarmente attiva nel ciclismo su strada in questo periodo di vacanza, altra disciplina che negli ultimi anni sta crescendo in seno al sodalizio altolaziale presieduto da Stefano Carnesecchi che fa attività fuoristrada da oltre 25 anni.

Al Gran Premio di Padule in Umbria il 6 agosto, sono stati riportati i risultati di maggior rilievo grazie a Fabio Risoluti e a Pierluigi Stefanini: dodicesimo assoluto e terzo di categoria master 5 per Risoluti, ventesimo assoluto e ottavo di categoria master 6 per Stefanini.

Spedizione positiva di Stefanini il 3 agosto al Trofeo dei Gessi a Ribolla dove si è classificato ventesimo assoluto e quarto di categoria master 6 dove poi è tornato a correre sempre a Ribolla il Trofeo Pian dei Bichi piazzandosi ottavo di categoria master 6 e 59.mo assoluto il 14 agosto.

In Veneto è toccato a Michele Feltre cimentarsi in una cronoscalata su strada a Ponte nelle Alpi dove ha ottenuto il secondo miglior tempo di categoria master 7.

Aspettando di ripartire per la parentesi finale della stagione tra mountain bike e strada, è stata fatta una cena sociale tra il direttivo e gli atleti con questo momento conviviale gradito da tutti e con la consegna di un premio a Cabbirio Capati per l’attività svolta nella stagione agonistica 2021.