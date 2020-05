In occasione del progetto L’Italia siete voi la Cv Volley incontra Pieragnoli

CIVITAVECCHIA – Formazione di alto livello e passione. L‘A.S.D. Civitavecchia Volley, l’unica società scelta in città dalla Fipav, ha partecipato virtualmente a “L’Italia siete voi”, un Progetto di Qualificazione che permette all’organo nazionale di avvicinarsi alle società, selezionate secondo dei criteri di eccellenza, e di portare l’esperienza e la formazione di alto livello dei tecnici nazionali nei vari impianti.

Nel pomeriggio di lunedì 4 maggio la Cv Volley ha avuto l’occasione di incontrare virtualmente il Professor Luca Pieragnoli, Tecnico delle Squadre Nazionali, e Simonetta Avalle, Responsabile CQR Lazio. Il meeting ha portato la pallavolo nelle case dello staff tecnico e delle atlete dell‘under 14 e 16 dopo due mesi di lontananza dal campo.

Durante il pomeriggio sono stati analizzati molti aspetti del variegato mondo della pallavolo partendo da un principio: esiste un modello unico di pallavolo, sia in nazionale che in under 14 e 16. All’inizio il professor Pieragnoli ha condiviso con i tecnici un momento di alta formazione, in seguito hanno partecipato al meeting anche le atlete che hanno dimostrato grande partecipazione.

Sono stati affrontati numerosi temi tra cui la multidisciplinarietà, la formazione degli atleti dal punto di vista tecnico e psicologico. In particolare Pieragnoli si è soffermato sui principi della biomeccanica, sugli appoggi dei piedi e la verticalizzazione del busto nella rincorsa, sulle transizioni di ricezione e attacco degli schiacciatori e muro e ripartenza per i centrali. Molti sono stati gli esercizi e gli schemi consigliati da Pieragnoli, che ha condiviso con la famiglia rosso nera le sue parole chiave: apprendimento consapevole e ampliamento delle libertà, per formare atleti capaci di pensare e decidere autonomamente in campo.

Simonetta Avalle è stata entusiasta di conoscere le giovani pallavoliste rosso nere, e ha promesso loro che verrà a fare delle sessioni di allenamento appena sarà possibile. Un’altra promessa è stata fatta da Pieragnoli: l’esperienza de “L’Italia siete voi” verrà ripetuta dal vivo.

“Solo grazie ad una formazione di alto livello e continua dei tecnici può esserci una crescita delle società – afferma la Presidente Viviana Marozza – voglio ringraziare il Prof. Luca Pieragnoli per aver condiviso con noi la sua esperienza e Simonetta Avalle per essere intervenuta. Abbraccio i nostri atleti e le loro famiglie, e voglio salutare tutto il nostro staff: non appena saranno definite le linee guida per le riprese degli allenamenti ripartiremo con maggiore slancio”.