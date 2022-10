In 200 onorano il ricordo di Oscar Barletta e Ira Capri

CIVITAVECCHIA – “Il tradizionale appuntamento per l’Atletica laziale a Civitavecchia tra festa sport e ricordo”: così titola il comunicato della FIDAL Lazio che ha visto protagonisti sabato 22 ottobre gli atleti scesi in pista al “Moretti della Marta” per celebrare il ricordo del “Maestro” Oscar Barletta e della cara amica e atleta civitavecchiese Ira Capri sui passi dei 1000m.

Un week-end di gare intenso per i campi del Lazio, una fervida attività agonistica (grazie anche al lavoro continuo del GGG) tra i campi di Tarquinia, Ceccano, Lanuvio e Ostia che grazia gli impianti di atletica di sano vigore; il “Moretti-Della Marta” ha ospitato, da par suo, circa 200 atleti/gara (con presenze anche dalla Calabria e Sicilia) con il pubblico partecipe a riempire la tribuna e le zone attorno; al cerimoniale premiazioni il delegato allo sport Matteo Iacomelli che ha onorato la manifestazione della sua presenza, sempre partecipe al cospetto delle gare di ogni età.

8^ Trofeo Oscar Barletta assegnato all’atleta della squadra del gruppo Millepiedi Ladispoli, Denzel Sombodey Moonou, (cat.J 2003) in 2’40”06, completano il podio gli atleti di casa Leonardo Dolci (cat A 2006) argento in 2’44”03 e Alessio Mangano (cat S 1994) in 2’46”68.

L’ 11^ Trofeo Ira Capri rimane in casa nelle mani di Sara Pontani (cat A 2006) in 3’09”68; argento per Dafne Capitani del team Atl.90Tarquinia in 3’14”76 e bronzo alla tenacissima biancoazzurra Silvia Nasso (cat F35) in 3’17”35.

Assegnati anche i Trofei giovanili, stessa distanza sia per la cat cadetta (2007-2008) che per quella dei Ragazzi (2009-2010): al maschile oro e bronzo rimangono in casa con la vittoria di Daniele Soresina in 3’04”75 seguito da Mattia Fratta in 3’12”54 (gruppo Millepiedi Ladispoli) e da Tommaso Muneroni in 3’20”63. Al femminile trionfo di Myriam Tofi in 3’15”27, argento per Linda Graziosi in 3’26”97 e bronzo con Giorgia Cangani in 3’30”52.

Tra gli U14, Riccardo Cirinei della Lyceum Roma XIII A.P.D. in 3’35”65 si aggiudica il trofeo davanti all’atleta di casa Fabio Di Francesco 3’38”79 e il bronzo va al gruppo Millepiedi con Giovanni Bozzetto in 3’45”51.

La cat Master ha rispettato l’impegno casalingo alla grande, i veterani biancoazzurri sempre pronti alla battuta e prodighi di consigli ed esperienze accompagnano i neofiti nei due giri e mezzo di pista e intascano risultati degni di soddisfazione.

Tra le gare a contorno, i 200m corsi dai piccolissimi 2016 fino ai Master anche se frenati da raffiche di vento contrario con punte oltre i i 4m/s , penalizzando tutte le batterie alcune più di altre, eppure tutti gli atleti sono stati tenaci e hanno segnato validi risultati; per citarne solo alcuni di rilievo cronometrico come il cadetto Gabriele Cecchetti che vince in 24”89 e gli U14 Giordano Peluso in 26”93 e Viola Riccetti in 29”04, tra gli assoluti Alessio Feuli in 23”37 e Caterina Riccetti in 28”38.

Spettacolo dell’onda dei bambini, 60m e 200m per il grande gruppo degli Esordienti dai nati 2018 ai 2012, comportamento ineccepibile in gara e fuori, al seguito del gruppo allenatori con cui hanno condiviso un pomeriggio di emozioni agonistiche e di primi approcci per i nuovi arrivati.

“Non c’era un modo migliore per ricordare il maestro Oscar Barletta e la nostra amica Ira Capri – commentano dalla Dirigenza della Tirreno Atletica – Il movimento atletico continua a dimostrare grande vitalità e, nonostante il vento, ha portato a casa e in casa risultati di notevole spessore. Quella che sta volgendo al termine è’ stata una stagione lunghissima, ricca di soddisfazioni, ma con tutto lo staff, sia tecnico che organizzativo, si sta già lavorando per la prossima. L’atletica non conosce soste e gli atleti vogliono farsi trovare sempre pronti. La famiglia Tirreno continua a crescere in qualità e quantità e questo ci rende sempre più orgogliosi e fieri dell’impegno profuso”.

