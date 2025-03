Impresa della Tirreno Atletica: le Junior sono argento agli Italiani assoluti di cross

CIVITAVECCHIA – Campionati italiani di cross a Cassino, il pre-event già di per se un evento con le staffette di categoria al campo Folgara e vedono sfide appassionate dei team di tutta Italia.

Schieriamo due staffette: la M65 con Valter Michesi, Luciano di Marco, Daniele Flaccavento e Sandro Evangelisti, una squadra forte e tenace, una squadra di grande esperienza in quanto sono tutti atleti navigati che giunge 4^ al traguardo della 4x2km sul giro che l’indomani vede il cross assoluto sugli stessi prati. Un tempo di 34’27” di grande rispetto anche se sappiamo che avrebbero meritato ben più di una medaglia di legno ma lo spirito di squadra e lo scendere in campo a sostegno dei compagni frazionisti è stato molto forte e tangibile.

La 4×1 giro M50 con Attilio Sartorelli, Andrea Benedetto, Floriano Panunzi e Valerio Guida è 10^; 30’34 per entrare nella top pen degli staffettisti sotto il vessillo tricolore.

Le staffette sono il preludio tradizionale all’apertura dei Campionati, la cerimonia si è svolta in piazza Diamare a Cassino con le rappresentative per regioni dove a sfilare sotto la bandiera laziale è Sofia Biondi; ad accendere il tripode è l’argento olimpico di Parigi Nadia Battocletti. Il messaggio ai cadetti è un messaggio universale: “Vivete lo sport nella maniera più tranquilla possibile. Sarà un’esperienza indimenticabile, Divertirsi è la chiave per raggiungere i vostri sogni”



Un anticipo eccellente di ciò che ci attende nella giornata clou della festa del cross tricolore.

“Nella frase di Nadia Battocletti c’è tutta l’essenza dello sport in generale e, in particolare, del cross, che resta una palestra di vita dove l’impegno e la gratificazione del risultato viaggiano di pari passo.”

Si torna al campo Folcara di Cassino vicinissimi al “colpaccio”, la strategia studiata e allenata dall’inizio dell’inverno è sfuggita per un soffio, quel 29 a 29 in classifica con la Bracco Milano lascia un leggero retrogusto amaro ma nella realtà la gloria di salire su quel podio tricolore e con quella storia sulle gambe lascia il posto solo a tanta felicità. Ci riferiamo all’argento della squadra Junior femminile, le già vicecampionesse italiane Allieve di Gubbio 2023 allora con un distacco di 11 punti sempre sulla Bracco Milano oggi a pari punti ma per differenza di piazzamenti personali (le nostre giunte al traguardo in 5^ -9^-7^ e 36^ e le lombarde 1^-7^-21^ e 27^) hanno dimostrato una crescita e maturità agonistica lodevole e ottengono il posto d’onore nella classifica a squadre con Asia Bernardini, Myriam Tofi, Sara Pontani e Dafne Capitani.

La classifica combinata femminile le vede in terza posizione dietro alla squadra di Empoli e alla squadra Reggiana, dove le ottime posizioni della squadra senior sul percorso da 8km con la capitana Silvia Nasso in pieno rientro agonistico, la crescita di Matilde Patanè , Ludovica Urru, Laura Giannini e le Allieve sui 5m con Chiara Fanelli, Francesca Susca e Linda Graziosi scrivono una bella pagina nel libro della nostra associazione e della nostra città che ci appoggia e ci segue fin dagli albori ormai da più di mezzo secolo.

Un altro capitolo importante è scritto dalla squadra maschile, i senior impegnati nei 10 km a Cassino sono Matteo Moretti, Federico Ubaldi e con loro i nuovi ingressi nella gara dei top runner i 2005 Gioele Romiti, Daniele Mellini e Matteo Testi tengono issata nella vetta del cross la bandiera laziale insieme agli U20 Luca Pandolfi che nel giro da 6Km scende sotto i 30’ in 29’12 e con Francesco Pierucci e allo start Daniele Soresina.

Nella rappresentativa cadetti (2011-2010) al primo anno di cat e prima convocazione nella rassegna tricolore per Sofia Biondi, l’emozione non le ha permesso di esprimere in pieno le sue doti, il Lazio è in 9^ posizione e il percorso agonistico di Sofia è solo all’inizio.

“Un secondo posto storico per la nostra società, ad un passo dal sogno, un altro piccolo passo verso quel gradino del podio, il più alto, sempre più vicino. Le nostre ragazze sono state all’altezza dell’impegno tricolore con grinta e cuore su un percorso di cross altamente selettivo, fatto di fango, salite, bruschi cambi di direzione. Sapevamo che La Bracco Milano e la Studentesca Rieti sarebbero state le avversarie più ostiche e ci abbiamo creduto fino alla fine. Nessuna recriminazione per una prestazione superlativa. I complimenti che ci ha rivolto la Bracco Milano sono un ulteriore motivo di soddisfazione. Il terzo posto in Italia nella combinata fa della Tirreno Atletica Civitavecchia una realtà importante del panorama atletico nazionale, una realtà che cresce atleti ed allenatori del territorio, che afferra un traguardo mai raggiunto prima grazie ai tecnici ed agli atleti che sanno sognare e far sognare.”



Patrizia Rotolo