Impresa degli Snipers Under 14, sono in finale scudetto

CIVITAVECCHIA – Un’altra squadra civitavecchiese approda alle finali scudetto. Sono gli Snipers “Marco Liberati SRL” under 14 che domenica in quel di Padova hanno sconfitto i padroni di casa Ghosts Padova in due gare, conquistando l’accesso alla fase finale della manifestazione.

I civitavecchiesi hanno vinto la prima gara 4-3 dopo aver condotto nel punteggio dall’inizio alla fine ed hanno pareggiato la seconda gara per 5-5, perdendo poi l’inutile overtime, giocato con la qualificazione già matematicamente ottenuta.

Quella dei ragazzi civitavecchiesi è una vera e propria impresa calcolando che il Padova era fra le favorite alla vittoria finale del torneo e calcolando che quest’anno il team veneto era una fusione fra i migliori talenti di Padova e Legnaro.

“Un successo che ci riempie d’orgoglio – spiega il presidente Riccardo Valentini – perchè Padova da sempre è una delle capitali dell’hockey in line italiano e strappare la qualificazione in casa loro è impresa affatto semplice. Motivo in più per essere orgogliosi è essere riusciti in questo eccellente risultato con una rosa composta interamente da giocatori cresciuti nel vivaio Cv Skating mentre le altre formazioni uniscono i migliori talenti di più club. Risultati impensabili per chi anni fa relegava il Lazio regolarmente al di fuori delle finali scudetto. La Cv Skating invece dimostra ancora una volta di essere sul pezzo e pronta a competere contro i migliori talenti italiani”.

I presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Gloria Padovan, Emanuele Scotti, Leandro Galioto, Luis Tuduran, Stefano Travaglione, Manuel Carannante. Allenatrice: Martina Gavazzi.