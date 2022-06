Il Volley Academy di nuovo alle finali nazionali

CIVITAVECCHIA – Settimana impegnativa e ricca di soddisfazioni quella appena trascorsa in casa giallo-nera. Giovedì 2 Giugno presso gli impianti del Palatorrino a Roma si sono svolte le finali Regionali della categoria S3 di primo e secondo livello alle quali la Società giallo era presente (unica nel Lazio) con una propria rappresentanza in entrambe le categorie.

Mentre le ragazze del secondo livello S3 Under12F hanno mostrato un livello di gioco decisamente più evoluto rispetto alle avversarie guadagnando agevolmente, per il secondo anno consecutivo, il titolo di campionesse Regionali e l’accesso alla fase Nazionale prevista dal 15 al 17 giugno sul lungomare di Siderno in Calabria, le bimbe del primo livello hanno ceduto soltanto in finale dopo una partita giocata punto a punto e terminata con lo scarto minimo nel set di spareggio, conquistando così il secondo posto regionale e divertendo il folto pubblico accorso ad assistere all’evento.

”Non è stato per nulla facile scegliere le piccole atlete da far partecipare alle varie gare – esordisce coach Ruggiero – data anche la giovanissima età delle partecipanti, il risultato rappresenta però per noi un feedback importante a conferma del fatto che si sta lavorando nella giusta direzione in tutta la filiera, dai più piccolini ai più grandi, con scelte metodologiche e di programmazione condivise che stanno sicuramente dando i loro frutti”.

Domenica è stata invece la volta della tradizionale festa dedicata a tutti i bimbi del minivolley in cui un centinaio di piccoli atleti hanno affollato gli impianti del parco Uliveto in una mattinata all’insegna del divertimento e della multidisciplinarità. ”Queste manifestazioni sono una gioia per gli occhi – commenta il Presidente Piendibene – riempiono davvero il cuore e ci ripagano dei tanti sforzi fatti, donandoci sempre rinnovate energie. Non era facile fare meglio dello scorso anno, sia in termini numerici che di risultati, ma ci siamo riusciti: oltre cento iscritti al minivolley, primo posto provinciale dell’Under12 femminile, primo posto provinciale e terzo regionale per la nostra Under13 femminile, secondo posto provinciale e sesto regionale per i maschietti della Under13 seguiti da Coach Bencini, secondo e terzo posto provinciale rispettivamente per Under16 e Under14 femminili, risultati che, insieme a quelli sopra elencati dell’S3 di primo e secondo livello, ci pongono sicuramente ai vertici regionali e nazionali. Quindi, oltre ad augurare un grosso in bocca al lupo alle atlete in partenza per le Nazionali in Calabria, permettetemi di inviare i miei più sentiti complimenti e ringraziamenti a tutta la Società, al nostro direttore sportivo Albani, ai Dirigenti, a tutto lo staff dei Tecnici, ai genitori ma soprattutto a tutti gli atleti che affollano i nostri pomeriggi e non solo, grazie davvero e sempre forza Volley Academy!”.