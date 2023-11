Il Rugby Civitavecchia si allena attentamente in attesa della trasferta del 12 novembre in Abruzzo a Paganica

CIVITAVECCHIA – Saranno giorni di allenamento dei biancorossi al Moretti Della Marta questi che attendono fino al prossimo incontro in Abruzzo il 12 novembre dove si giocherà versus Polisportiva Paganica Rugby 1969 al Campo da Rugby “Paganica”.

Dallo staff tecnico le indicazioni sono state al termine partita con il Prato “qualità sulla velocità di organizzazione e riorganizziamo della linea difensiva”, principi fondamentali del gioco del Rugby seguiti una volta riconquista la palla: avanzare, sostenere, continuare ad avanzare.

Su questa linea saranno concentrate molte delle fasi di allenamento del Rugby Civitavecchia, a questo con molta probabilità se ne aggiungeranno altri che saranno fondamentali nella crescita tecnica: pressare, senza fare falli , mettere pressione mettendo in difficoltà di ragionare l’avversario ossia chi è in possesso della palla in particolar modo quando esce dai punti di incontro.

Saranno delle scelte che si dovranno applicare secondo la scelta del momento per avere il massimo rendimento.

Massima – La sensibilità dei difensori è lavorare insieme e fare pressione nella zona giusta;

Media – Movimento del gioco difensivo per la continuità con la salita di linea;

Minima – Placcare per bloccare l’avanzamento , recuperare per contrattaccare e fare la meta;

Se il recupero non è possibile, ritardare l’utilizzo per avere più tempo per riorganizzarsi e difendere.

Più è alto il livello del gioco più saranno determinanti tali azioni preparate durante gli allenamenti.

Elementi cruciali nel Rugby attuale, esasperati ed estremizzati adattati alle capacità dei giocatori biancorossi sarà di applicare pressione in tempi rapidissimi senza andare in fuorigioco.

Ha fatto scuola la finale del Sudafrica contro gli All Blacks che è riuscito a farsi incoronare campione del mondo per la quarta volta, la seconda consecutiva, al termine di una finale vinta 12-11.

Non ci resta che aspettare e sperare che tali azioni durante gli allenamenti siamo compresi al massimo dai nostri ragazzi biancorossi.