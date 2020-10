Il Rugby Civitavecchia riparte con una amichevole di lusso

CIVITAVECCHIA – Al rettangolo di gioco in via del Casaletto Rosso si torna a giocare il Rugby e lo si fa in grande stile. Amichevole di lusso, infatti, tra CRC versus Rugby Roma Olimpic Club 1930.

La Rugby Roma Olimpic Club 1930 questo anno decide di fare sul serio e sceglie di battersi nella “serie B del centro-nord”. La formazione guidata da coach Montella ha tra i suoi principali obiettivi quello di puntare sui giovani per farli crescere andando in questo modo a confrontarsi con realtà rugbistiche del centro-nord. Una importante giornata di gioco sabato 10 ottobre dalle ore 16,00 al campo verde del Rugby Civitavecchia dove ci saranno in campo tutti i nuovi acquisti insieme ai veterani. Sarà l’occasione per vedere in campo lo stato fisico, atletico e mentale della nuova linea verde adottata dal CRC dei giovanissimi della cantera civitavecchiese e dei giovani provenienti dalla collaborazione con le Fiamme Oro Rugby insieme all’esperienza dei veterani Made in Civitavecchia e comprensorio.

Head coach Mauro Tronca e coach Umberto De Nisi del CRC scopriranno probabilmente le carte di gioco ed i schemi dei loro uomini con il nuovo corso verde tutto da testare.

Naturalmente ed aggiungiamo purtroppo, l’incontro potrà essere visto fuori dal rettangolo di gioco per rispettare scrupolosamente i protocolli Covid-19 per lo Sport.