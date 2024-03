Il Rugby Civitavecchia perde in casa versus Polisportiva Paganica Rugby per 23 a 20

CIVITAVECCHIA – Partita fortemente condizionata dalle avverse condizioni meteo, una giornata ventosa, il vento spirava con una velocità di 48 Km/h, il Civitavecchia ha avuto per tutto il primo tempo il vento a favore e non è riuscito ad approfittare di questa ghiotta opportunità al contrario del Paganica che finisce nel rusch finale a vincere.

L’incontro è stato sempre in equilibrio in particolare nel primo tempo che si è concluso per 13 a 13.

Ma vediamo l’evoluzione, all’8 minuto i biancorossi si portano in vantaggio con meta di Vender ma sprecano la trasformazione con Tremulo, subito due minuti dopo al 10” in meta il Paganica con Del Zingaro S, non trasforma Rotellini, punteggio parziale 5 a 5.

Al 22 minuto calcio di punizione di Tremulo trasformato, replica il Paganica al 25” calcio di Rotellini che trasforma , pareggio 8 a 8.

Al 35 minuto passa in vantaggio, per la prima volta, il Paganica con meta di Lattanzio ma non trasforma Rotellini, subito raggiunto dal Civitavecchia con una meta di Robazza non trasformata da Tremulo e si chiude il primo tempo in perfetta parità: 13 a 13.

Inizia il secondo tempo ed al 49” si porta in vantaggio il Civitavecchia con meta di Nicita trasformata di Tremulo e siamo 20 a 13.

La partita si mette positivamente per i biancorossi ma al 67” minuto giallo a Tichetti e subito dopo al 69” ne approfitta il Paganica per pareggiare i conti con meta di Giordani e trasformazione di Rotellini ed ancora parità 20 a 20.

Ingenuità del Civitavecchia punizione per il Paganica che trasforma al 67 minuto con Rotellini 20 a 23 .

Mancano pochi minuti al termine della partita , il Civitavecchia avrebbe la possibilità di ribaltare il risultato ma il Paganica mette la palla in cassaforte e nell’ultima occasione i biancorossi non riescono a sfondare il muro eretto dagli ospiti, finisce la partita ed il Paganica porta a casa 4 punti, il Civitavecchia si deve accontentare di 1 punto per il bonus difensivo