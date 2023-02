CIVITAVECCHIA – Il Rugby Civitavecchia inciampa ancora sulla “disciplina” e al “Moretti della Marta” cede all’Union Rugby Capitolina per 19 a 10. Decisivi per gli uomini di coach Tronca i tre cartellini gialli che li hanno costretti a giocare in quattordici contro quindi per quasi metà gara.

Così il Presidente Andrea D’Angelo: “Una partita equilibrata per tutti e due i tempi, la differenza l’ha fatta la disciplina, la squadra non ha fatto il passo avanti necessario per evitare questo errore, non è stata attenta ad avere una maggiore centratura su se stessa. Tre cartellini gialli li paghi contro compagini sportive di queste dimensioni e qualità. Debbo altresì rimarcare la gran voglia di giocare dei miei, cercare un risultato importante, purtroppo però usciamo da questo incontro con zero punti. I tecnici stanno lavorando sul fattore disciplina, abbiamo lasciato troppi minuti agli avversari così come nei precedenti incontri. Comprendo che un elemento difficile da trattare ma confido nel lavoro dei miei tecnici che imprimano questo input nel gioco dei biancorossi”.

Prossimo match di nuovo in casa, il 5 marzo, contro il Primavera Rugby, una delle dirette contendenti per la salvezza.