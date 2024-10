Il Rugby Civitavecchia alla conquista di punti per il campionato

CIVITAVECCHIA – Primo avversario di campionato e prima partita per il Rugby Civitavecchia in cui ci si giocano punti per la classifica domenica 13 ottobre vs L’Aquila Rugby Club.

C’è un velato ottimismo e molta consapevolezza nei biancorossi pur sapendo che incontreranno i nero verdi squadra coriacea e dalle forti tradizioni.

Il countdown è iniziato e per questo i ragazzi sono pronti a dare battaglia in campo e dimostrare quello che valgono.

Il Presidente del club biancorosso Andrea D’Angelo così a radio rugby:

“Siamo carichi per l’inizio di questa nuova stagione.

L’impegno di tutti e’ stato quello di consolidare le basi del club con innesti di qualità che saranno fondamentali per la formazione e la crescita di tutto il club.

Puntiamo ad un campionato di alto livello con ambizioni importanti.

La prima partita sarà un banco di prova fondamentale per capire a che punto siamo con il lavoro fino a qui svolto.

Civitavecchia e’ una piazza importante e come tale siamo chiamati ad un impegno degno del nome che i ragazzi portano sulla maglia”.

Ed allora non rimane che aspettare domenica e goderci lo spettacolo e vedere due team con grandi ambizioni contendersi la palla ovale…