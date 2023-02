Il CRC cade a Perugia nella sfida salvezza

CIVITAVECCHIA – Una giornata storta per il Rugby Civitavecchia che perde in trasferta con il Rugby Perugia, aspirante dirette alla salvezza, per 24-19. Per gli umbri un successo che li porta ora a 4 lunghezze dai civitavecchiesi. Delle dirette contendenti alla salvezza solo Amatori Rugby Napoli perde, mentre Villa Pamphili Rugby e Rugby Livorno 1931 vincono e si avvantaggiano per la classifica sul CRC.

Così Mauro Tronca, Head coach del Rugby Civitavecchia: “Una partita equilibrata, dove la differenza l’ha fatta molto la nostra indisciplina. Questo ha fatto si che abbiamo preso molti calci di punizione contro, due cartellini gialli, la conseguenza quattro punti persi per strada, il tutto sempre a nostro carico. La ripercussione del fattore indisciplina è uno dei principali problemi che ha in questa parte di campionato di ritorno condizionato le nostre partite. L’umore dei miei non è alto, consapevoli del fatto che hanno lasciato per strada una buona occasione per essere in una posizione di classifica migliore. Tra un settimana incontriamo la Capitolina e tra due il Primavera entrambe in campo amico, Moretti Della Marta, il nostro obiettivo primario è fare punti con entrambe le formazioni”.

Nella partita di Perugia pochi i fattori tecnici positivi da registrare; da salvare le mischie chiuse, sprazzi di gioco alla mano interessanti ma che sono stati annullati con palloni in avanti e con falli che hanno dato vita a calci di punizione contro.

Non rimane altro quindi che aspettare la prossima settimana il 26 febbraio per poter vedere in azione i biancorossi in terra amica, al “Moretti Della Marta”, contro una delle formazioni più agguerrite della seria A di Rugby: la Union Rugby Capitolina, aspirante a salire nella Top 10.