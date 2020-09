Il Civitavecchia torna in campo: parte la Coppa Italia

CIVITAVECCHIA – Si torna finalmente in campo, dopo più di sei mesi dall’ultima uscita. Lo si farà in maniera ufficiale, mettendo alle spalle il periodo di rodaggio con le amichevoli, tra l’altro molto proficue viste che se ne sono vinte tre e pareggiata una. Diciamo una fase due per il calcio dilettantistico, parallela al post lockdown del popolo italiano a maggio, che speriamo sarà solo un lontano ricordo alle 15:30 di domenica. C’è la Coppa Italia da onorare, di fronte al Tamagnini a porte chiuse ci sarà la Pol. Favl Cimini con cui brindare ad una nuova epoca. Lo si spera fermamente visto che sarà un inizio di stagione dalle mille incognite, il Covid19 è ancora in parte il padrone del nostro destino. C’è da rimettere in piedi un movimento calcistico, fondamentale per gli anni a venire. Che il sipario si alzi!