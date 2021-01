Il 2021 della Tirreno Atletica riparte dai lanci

CIVITAVECCHIA – Il Guidobaldi di Rieti alza il sipario della stagione agonistica della Tirreno Atletica Civitavecchia che apre il 2021 di gare con il settore lanci e la prima prova del Campionato regionale.

L’arrivo in casa biancoblu del tecnico Mauro Leoni, plurimedagliato tricolore, arricchisce la squadra civitavecchiese di un rinnovato entusiasmo nella specialità dei lanci: un piacevole ritorno alle gare per Germana Raponi (cat SF) alla prova del lancio del disco che rientra in pedana con 36,93metri, sfoderando subito una misura vicina al personale (37,59m risalente al 2010).

Seconda giornata caratterizzata dalla neve che ha reso particolarmente viscida la pedana freddando le velleità agonistiche degli atleti in gara che hanno dovuto concentrarsi nel mantenere il giusto equilibrio a scapito della corretta ritmica tecnica. Esordio per Martina Petri (Allieva 2005) , approdata all’atletica da pochi mesi e che registra un incoraggiante 16,61m nel lancio del giavellotto utile sicuramente per rompere il “ghiaccio”.

“Il 2021 si apre nel migliore dei modi per la Tirreno Atletica. Il ritorno alle gare di Germana Raponi con una misura a pochi centimetri dal datato personale(2010) fa enormemente piacere perché riprende un percorso interrotto qualche anno fa, un esordio con i ‘fiocchi’, che sottolinea il feeling raggiunto con il nuovo tecnico Mauro Leoni e con il suo metodo di lavoro – commenta il Presidente Claudio Ubaldi – Martina Petri giovanissima atleta alla sua prima gara, è scesa in pedana sicuramente nelle condizioni meteorologiche peggiori, vista la nevicata in corso, ma non si è comunque persa d’animo. Ringrazio il loro allenatore Mauro Leoni per avere saputo dare, in pochi mesi di lavoro, la giusta determinazione ma soprattutto la corretta gestione della competizione”