I Cadetti della Tirreno Atletica vanno a mille

CIVITAVECCHIA – Fase regionale per il Campionato di Società cat Cadetti (2007-2008) a Roma, allo stadio Paolo Rosi, una lotta su tutti i fronti per aggiudicarsi il passaggio alla finale a squadre di fine maggio.

Due giorni di gare emozionanti già dall’avvio con il saluto augurale di “Sua Maestà” Marcell L. Jacobs tra strette di mano, sorrisi e foto con il campione.

In casa Tirreno Atletica doppio Oro per Asia Bernardini, nei 600m vince sbaragliando le favorite frascatane con il tempo di 1’38”39 e nei 1200m siepi dove conquista anche il pass per il tricolore con il tempo di 3’58”00 prestazioni che al momento la collocano al secondo posto nella graduatoria nazionale di entrambe le distanze. Oro per Myriam Tofi sui 2000m che in 7’03”51 reagisce alle contromosse delle avversarie mantenendo la testa della gara fino all’arrivo, bene anche sui 1000m che chiude con un argento in 3’12”36.

Ottima risposta agonistica da tutta la squadra, grande coesione e determinazione nel voler dimostrare grande impegno: 150m con Linda Graziosi corsi in 21”58, Consuelo Giovagnoli in 22”24 e Emma Pucci in 22”60; ai salti Syria Baghini fa suo il Pb di 4,35m nel lungo e 1,30m nell’alto e Emma Pucci nel salto triplo supera gli 8m. Linda Graziosi è 10^ nei 1000m in 3’27”90 e la 4×100 di Giovagnoli-Baghini-Graziosi-Bernardini ottiene il crono di 54”52; con gli 80hs e i 300hs di Nicole Serra e Annalisa De Fazi, il 600m e i 300m di Valentina Mellini e gli 80m di Giovagnoli in 11”91 si chiude la fase preliminare già iniziata ad inizio Aprile e non resta che attendere l’ufficialità di un eventuale passaggio alla finale.

Per la squadra maschile gare avvincenti e buoni risultati ma purtroppo le assenze hanno compromesso la possibilità di sperare in una finale doppia, comunque in campo individuale si registra il 6^ posto di Gabriele Cecchetti in 18”22, Andrea Augelli corre i 300m in 40”35 vincendo la batteria e poi affronta la stessa distanza con le barriere in 46”87; bene anche la new-entry Lorenzo Paniccia con 10”81 sugli 80m e di Vincenzo Franzese sui 600m in 1’49”10. Francesco Pierucci è convincente sui 1000m e così come Alessio Gabella sul 300m che migliora il tempo dell’esordio.

“Questo è sicuramente un periodo agonistico molto impegnativo per la categoria Cadetti-e, con gare tutti i fine settimana – il commento del Presidente Claudio Ubaldi – Due giorni intensi di gare dove i nostri atleti non hanno deluso le aspettative, anzi, sono state conseguite tante prestazioni di rilievo che potrebbero assicurare un posto in finale per la squadra femminile. Da incorniciare le prestazioni di Asia Bernardini che sui 1200 con siepi stampa un 3’58”00 che le vale il pass per gli italiani di categoria oltre alla vittoria con ampio margine. Il lavoro degli allenatori, puntuale e meticoloso nella sua quotidianità che sta producendo frutti.”