I battistrada della Tirreno Atletica

CIVITAVECCHIA – Si torna a San Cesareo anche per l’edizione 2024 del campionato regionale di corsa su strada. Asia Bernardini aggiunge un altro titolo regionale con la vittoria sul percorso da 4km. Percorso da 6km per gli assoluti racchiusi in una unica categoria e Gioele Romiti chiude 4^ e in terza posizione fra gli junior U20.

Le categorie giovanili danno battaglia sulle distanze di 2km per le cadette con Chiara Fanelli in ottima forma che taglia il traguardo in 5^ posizione e Andrea Mari al primo anno di categoria cadetti sui 3 km.

Le ragazze 2011 sono argento a squadre: Sofia Biondi è 2^, Matilda Lancioni 5^ e Letizia Merone 6^ alla volata finale dei 1500m che le vede rientrare nella parte alta della classifica insieme alle avversarie un anno più grandi.

La squadra maschile viaggia molto bene sullo stesso percorso ma allungato di 500m: i 2 Km vedono Andrea Tavella 6^ nella classifica generale mentre la classifica dei 2012 vede i traguardi molto gratificanti della prima posizione per Tavella,6^ Francesco Leoncelli e 8^ Francesco Papacchini.

Chiude la categoria esordienti e stacca un ottimo biglietto per l’accesso alla cat Ragazze del 2025, Chiara Riccone che è 4^ sui 1000m con un perentorio allungo finale.

21^ Fiumicino Half Marathon, Edoardo Nasti si fregia del PB sulla distanza chiudendo in 1h23’46; nella 10km coronata dalla vittoria dell’atleta del gruppo sportivo esercito Sofiia Yaremchuk, Isabella Papa è argento in 36’55” e la stoffa della campionessa è sempre in evidenza.

Alla XVI maratonina “dell’olio DOP di Canino”, una fra le più partecipate e suggestive corse su strada del panorama etrusco, con circa 700 partenti, Silvia Nasso è una garanzia per determinazione e piedi saldamente ancorati al podio: bronzo in 40’02 e prima fra le F35. Valter Michesi M70, un master di grande esperienza in 45’40 vince la cat., Felice Tofi e Marco Porchianello sono attori protagonisti nelle rispettive categorie chiudendo con il tempo di 40’52” e 41’18”. Myriam Tofi U18, decide di tentare una 10km fra le più impegnative, chiude 5^ in 47’03

Gianluca Gori, classe 1971, racconta la sua prima maratona scegliendo Firenze come luogo del primo ricordo sui 42,195 km: tempo ottimo 3h12’02” ma soprattutto tanta voglia di riprovarci con immutato entusiasmo.

“Scenari diversi, età diverse ma ciò che accomuna tutti è la determinazione e costanza nel perseguire gli obiettivi scelti; allenamenti mirati e studiati dai nostri allenatori sulle caratteristiche uniche dell’Atleta – commenta il Presidente Claudio Ubaldi – L’Atletica non conosce soste e, nonostante l’anno agonistico stia volgendo al termine, i nostri atleti continuano a mietere successi su qualsiasi palcoscenico. I risultati e i vari teatri che stiamo vivendo in questo periodo su più fronti in tutti i fine settimana, e in aggiunta, in tutta Italia, rappresentano un ottimo biglietto da visita per la stagione invernale che sta per iniziare. Indoor, cross o strada non fa differenza perché gli atleti stanno dimostrando di essere già pronti.”