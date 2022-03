Hockey. Sonora sconfitta per gli Snipers

CIVITAVECCHIA – Sonora sconfitta per gli Snipers TECNOALT nella quindicesima giornata del campionato nazionale di serie B. I Fox Legnaro passano al PalaMercuri per 7-0, dopo aver chiuso il primo tempo già avanti 5-0.

I nerazzurri arrivano all’appuntamento con anche coach Gavazzi assente, causa influenza last minute, e Valentini si sdoppia nel ruolo di giocatore – allenatore, oltre che presidente.

I TECNOALT pagano le tante assenze, su tutte quella del capitano Luca Tranquilli, e nel primo tempo sono puniti oltre modo da un Legnaro cinico che ha capitalizzato ogni chance. Nella ripresa gli Snipers non hanno la forza per tentare una reazione veemente. Apprezzato lo spettacolo di cheerleading delle Roller Fairies nell’intervallo.

“La gara è iniziata subito in salita – afferma Manlio Mandolfo – noi ci siamo presentati con un roster molto ridotto, con solo 7 giocatori più portiere, mentre il Legnaro ha potuto contare su un roster ampio e tanta esperienza in più. Il risultato parla da sé, ci hanno punito su tutti i nostri errori e noi non siamo stati capaci da sfruttare le occasioni che avevamo ma questa è tutta esperienza accumulata che ci servirà in futuro per crescere visto che siamo una squadra giovane. Faccio i miei complimenti al portiere avversario Morandin per l’ottima gara disputata e per le belle parate”.