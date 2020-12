Hockey. Secondo successo consecutivo per gli Snipers nel campionato di serie B

CIVITAVECCHIA – Seconda partita nel campionato di serie B per gli Snipers TECNOALT e seconda vittoria per gli uomini di coach Gavazzi. Al PalaMercuri i Castelli Romani sono sconfitti 6-5 dopo l’overtime, grazie al golden gol di capitan Gianmarco Novelli (tripletta per lui).

Dopo il successo a 25” dalla fine contro i Corsari Riccione altra vittoria last second per il team civitavecchiese che dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo per 3-2 ha rimontato nella ripresa. Rispetto alla gara d’esordio, decisi passi in avanti nella costruzione del gioco e conferma dell’ottimo carattere dei nerazzurri che non hanno mollato fino alla fine.

“Ci aspettavamo una partita combattuta – afferma capitan Gianmarco Novelli – dato che i Castelli Romani hanno un gran gruppo che si conosce e si allena da molto tempo insieme, noi in compenso abbiamo molte new entry promettenti ma che devono farsi le ossa. Abbiamo dimostrato che entrando con più determinazione, rispetto alla partita di domenica, e al di là del risultato, siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, che ci ha portato alla vittoria. Complimenti alla squadra ospite che ha disputato un’ottima partita”.

Il tabellino: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Stefano Cocino, Gianmarco Novelli (3), Michelangelo Tranquilli, Alessandro De Fazi, Riccardo Valentini (1), Manlio Mandolfo, Luca Tranquilli (1), Marco Stefani (1), Alessio Galli, Laura Giannini, Davide Ceccotti, Davide Trotta, Mattia Padovan. Allenatrice: Martina Gavazzi.

(foto di Maurilio Mandolfo)