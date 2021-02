Hockey: inizia con una vittoria il girone di ritorno degli Snipers

CIVITAVECCHIA – Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno degli Snipers TECNOALT in serie B: al PalaMercuri sconfitti i Castelli Romani per 9-8 dopo i tempi regolamentari. Il primo tempo si era chiuso sul 3-3. Il PalaMercuri per l’occasione era il campo di casa dei Castelli Romani, il cui impianto è ancora chiuso per lavori di manutenzione.

Una partita ricca di capovolgimenti di fronte, con continui reciproci sorpassi, amnesie difensive e belle reti da ambo le parti. I civitavecchiesi partono forte e vanno subito sul 2-0, ma poi vengono acciuffati in pochi secondi e vanno sotto 3-2. All’intervallo si va sul 3-3 ma anche nella ripresa i fuochi d’artificio continuano e le due squadre vanno a segno con regolarità. Beffa per i civitavecchiesi che dopo essere passati in vantaggio a circa 30” dalla fine, subiscono il pari ad 1” dal fischio finale. All’overtime è ancora una volta Gianmarco Novelli (poker per lui) a siglare il gol vittoria che consente ai TECNOALT di arrivare al momentaneo quarto posto in classifica.

“E’ stata sicuramente una bella partita da vedere – afferma Riccardo Valentini – peccato che ci sia ancora l’obbligo delle porte chiuse e quindi i nostri tifosi ci hanno potuto seguire solo in streaming. Abbiamo vinto, e questo ci dà grande soddisfazione: abbiamo fatto cose ottime ma anche errori grossolani. Calcolando l’età media della nostra squadra è perfettamente comprensibile ma dobbiamo lavorare per eliminare le tante sbavature che si sono viste: l’esperienza verrà strada facendo ma questo è un gruppo che ha enormi potenzialità. Il momentaneo quarto posto in classifica, con una squadra dall’età media davvero bassissima, non era affatto scontato. Siamo soddisfatti ma puntiamo sempre più in alto”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Gianmarco Novelli (4), Stefano Cocino (1), Michelangelo Tranquilli, Davide Trotta, Veronica Novelli, Marco Stefani (2), Laura Giannini, Manlio Mandolfo, Alessandro De Fazi (1), Riccardo Valentini (1), Alessio Galli, Mattia Padovan, Davide Ceccotti. Allenatrice: Martina Gavazzi.

