Hockey in line, vittoria importante per gli Snipers Tecnoalt contro il Legnaro

CIVITAVECCHIA – Vittoria decisamente importante per gli Snipers Tecnoalt che sabato sera al PalaMercuri sconfiggono la ex capolista Fox Legnaro per 6-3 (3-1 il primo tempo) al termine di una gara magistralmente interpretata dagli uomini di coach Gavazzi.

Di fronte ai Tecnoalt si è presentata infatti la capolista, una formazione giovane e agguerrita e che in estate ha impreziosito il roster con alcuni importanti elementi dai Ghosts Padova come Carron.

Pronti via e ad andare in vantaggio sono subito gli ospiti, grazie a una superiorità numerica. I civitavecchiesi però non si abbattono e già nel primo tempo ribaltano l’inerzia con due reti di Cocino ed una rete di Lepore.

Nella ripresa i Fox tentano il forcing, accorciano sul 3-2 ma una rete di Valentini a 6′ dal termine spegne definitivamente l’entusiasmo di rimonta degli ospiti. Nel finale spazio per il secondo gol di Lepore e la rete di Ravi Mercuri.

“Abbiamo giocato probabilmente la miglior partita della stagione – afferma il presidente Valentini, sabato anche a segno – contro una ottima formazione che dirà la sua fino alla fine per la promozione in serie A. I ragazzi sono stati tutti bravi, sia i veterani come Cocino che le giovani leve. Grazie alla coesione del gruppo e alla voglia di superare le difficoltà assieme siamo riusciti a vincere una partita affatto facile. Ora dobbiamo continuare in questa direzione, non sottovalutando nessuna gara per non vanificare quanto di buono fatto con Forlì e Legnaro. Ci giocheremo le nostre chance fino in fondo”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Tyler Lepore, Ravi Mercuri, Stefano Cocino, Luca Tranquilli, Riccardo Valentini, Manlio Mandolfo, Marco Stefani, Michelangelo Tranquilli, Bernardo Meconi, Alessio Galli, Emanuel Serrano. Allenatrice: Martina Gavazzi.

(foto di Maurilio Mandolfo)