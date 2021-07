Hockey in line, straordinario successo per il 6° Trofeo Indra Mercuri

CIVITAVECCHIA – Uno straordinario successo per il 6° Trofeo Indra Mercuri, kermesse organizzata ogni estate dalla Cv Skating per ricordare il proprio caro scomparso tragicamente in un incidente stradale nel 2008.

Ben dodici le squadre partecipanti al memorial di hockey in line, provenienti da tutta Italia e non solo: iscritte anche due squadre francesi per confermare il taglio internazionale dello stage come avvenuto negli scorsi anni.

A vincere in finale i toscani del Phone Island per 4-2 sui piemontesi del Real MaiDrit. Terzo posto per i Jokers Montreal che hanno sconfitto nella finalina all’overtime per 5-4 gli Elefanti Viola Eleganti.

Gli altri piazzamenti sono stati i seguenti:

5 – Chicago Black Cocks

6 – Reversal Team

7 – Team Rock

8 – Gli Stronzi sul Panaro

9 – Parrots

10 – Canovelaro Team

11 – Las Camisetas Blancas

12 – Asciuga Pozzanghere

Premi individuali, con i riconoscimenti forniti dallo sponsor “Punto Hockey – CCM” sono stati assegnati a:

Miglior giocatore: Andrea Bellini (Phone Island)

Miglior realizzatore: Alexei Gerardin (Jokers Montreal)

Miglior portiere: Francesco Colucci (Real MaiDrit)

Gol più bello: Alessio Lettera (Phone Island)

“Non possiamo che essere orgogliosi di quanto realizzato – afferma il presidente Riccardo Valentini – perchè organizzare una manifestazione di questo tipo, di questi tempi, non è affatto facile. Se la Cv Skating riesce sempre ad andare a segno è grazie all’enorme macchina di volontari che con grande abnegazione, passione, competenza e capacità riesce a mettere tutti nelle migliori condizioni di fare sport e divertirsi. Il tasso tecnico in campo quest’anno era molto elevato: faccio i complimenti a tutti perchè si sono viste delle bellissime partite e soprattutto uno spirito di gran fair play che è giusto accompagni l’evento. Come club facciamo inoltre i ringraziamenti ad Antonio Varacalli, presidente FISR Lazio, Matteo Iacomelli, delegato allo sport del Comune di Civitavecchia, Patrizio Scilipoti ed Enrico Luciani, presidente ed ex presidente della CPC e ai seguenti sponsor: Grandi Sollevamenti e Servizi, Teodori carni Subiaco, Galli oreficieria, Franca Erboristeria, Forno Papi Mauro & Soci, Todis Cerenova, Tenuta del Gattopuzzo, Roberto Campanelli “orto di zio”, Ottica De Felici, Diego e Barbara Carni, Gianni Marcoaldi”.