Hockey in line, Snipers VR3 vittoriosi sul Bomporto

CIVITAVECCHIA – Vittoria per gli Snipers VR3 impegnati domenica pomeriggio al PalaMercuri per l’impegno di campionato di serie C contro gli Scomed Bomporto. La seconda formazione senior civitavecchiese ha disputato una buona partita, si è portata sul 3-1 grazie alle reti di Mori, Trotta e De Fazi, è stata raggiunta nei minuti finali ma last second si è portata in vantaggio con la rete decisiva di Manlio Mandolfo. 4-3 il punteggio finale in favore del team targato VR3.

“La serie C è un bellissimo cantiere per i giovani – spiega il presidente Valentini – domenica è stata una bella partita, di buon livello, contro avversari bravi e c’è stato tanto agonismo. Si sono visti progressi dei nostri ragazzi e sono contento che ad andare a segno siano stati ben 4 giocatori diversi”.

I presenti: Giulia Mollica, Alessio Galli, Manlio Mandolfo, Alessandro De Fazi, Davide Trotta, Mattia Padovan, Davide Ceccotti, Emanuel Serrano, Veronica Novelli, Aurora De Fazi, Martina Mori. Allenatrice: Martina Gavazzi.

(foto di Maurilio Mandolfo)