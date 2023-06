Hockey in line, Snipers TECNOALT: il giorno della verità

CIVITAVECCHIA – Si gioca domani a Legnaro alle ore 19 la gara 2 della finale promozione di serie B.

In gara 1 sconfitta beffa per gli Snipers TECNOALT che ora per conquistare la promozione in serie A dovranno vincere sia in gara 2 che in gara 3 a Legnaro.

Un’impresa che sembra quasi impossibile ma che i civitavecchiesi tenteranno comunque.

“Se il favore del pronostico era per i nostri avversari già prima di gara 1 figuriamoci adesso – afferma il presidente Riccardo Valentini – ma non abbiamo niente da perdere. Gara 1 ha dimostrato che a questo livello le ingenuità si pagano care, sta a noi eliminarle e fare tesoro dei nostri errori. Faremo di tutto per rendere la vita difficile al Legnaro, di certo non andiamo in Veneto a farci una passeggiata. È una finale, si entra sempre in campo con tutta la grinta possibile “