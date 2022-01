Hockey in line, Snipers sconfitti con onore a Torre Pellice

CIVITAVECCHIA – Sconfitta con onore per gli Snipers TECNOALT in quel di Torre Pellice. I civitavecchiesi, giunti in Piemonte con un roster ai minimi termini per la penultima giornata del campionato nazionale di serie B e con il presidente giocatore Valentini come unico della vecchia guardia, hanno ceduto per 6-3 (3-0 pt) al termine di una gara giocata con cuore, impegno e dedizione.

I padroni di casa, secondi in classifica, hanno vinto con merito dimostrando di valere la propria posizione ma i giovanissimi civitavecchiesi presenti si si sono difesi con onore. A segno con una rete a testa Padovan, Valentini e De Fazi.

Mattia Padovan: “Visto il numero di giocatori con cui siamo partiti ci siamo difesi molto bene e non abbiamo mai mollato anche essendo sotto di 5 reti. Con la squadra al completo avremmo sicuramente dato più filo da torcere ai nostri avversari”.