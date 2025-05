Hockey in line, Snipers Pizzeria Red Carpet vice campioni d’Italia under 18 elite

CIVITAVECCHIA – Non riesce agli Snipers Pizzeria Red Carpet il bis. La formazione under 18 elite, campione d’Italia in carica, disputa una finale nazionale giovanile di altissimo livello e solamente per un soffio non riesce a bissare lo straordinario successo dell’anno scorso.

In quel di Legnaro i civitavecchiesi allenati da coach Gavazzi vincono nel girone per 4-3 contro Asiago Vipers e 6-3 contro Empoli; in semifinale sconfitti i padroni di casa del Fox Legnaro per 4-2 mentre nella finalissima per lo scudetto arriva una rimonta nei minuti finali ad opera del Hc Milano che si aggiudica l’incontro per 5-4.

“I ragazzi sono stati bravissimi – afferma il presidente Valentini – nulla da recriminare. Lo scorso anno abbiamo vinto di un soffio semifinale e finale, quest’anno per un soffio abbiamo perso. E’ lo sport, quando si arriva al vertice di certe competizioni e contro squadre fortissime, si vince o si perde per un nonnulla. Rimane un grande amaro in bocca perchè la sconfitta è arrivata proprio nei minuti finali ma bisogna anche riconoscere i meriti dei nostri avversari. Questo gruppo ci ha regalato grandi emozioni, e non è un caso che sono tre anni che la Cv Skating arriva a giocare la finale di categoria (argento 2023, oro 2024, argento 2025) dimostrando di avere uno dei vivai migliori d’Italia e al pari di società più blasonate e con budget sicuramente più elevati.

E’ merito dei ragazzi, delle loro famiglie e del nostro staff tecnico. Smaltita l’amarezza, rimane la soddisfazione di un prestigioso argento nazionale e di un gruppo che negli anni sono certo regalerà soddisfazioni anche in senior”.

Bernardo Meconi è stato premiato come miglior marcatore della manifestazione.

La società ringrazia il main sponsor di categoria, Pizzeria Red Carpet, senza il quale non sarebbe stato possibile affrontare un campionato così dispendioso.

I presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Emanuele Scotti, Francesco Taglioni, Emanuel Mendola, Leandro Galioto, Luis Tuduran, Manuel Carannante, Leonardo Pistola, Stefano Travaglione. Allenatrice: Martina Gavazzi