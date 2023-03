Hockey in line, Snipers Pizzeria Red Carpet a valanga in trasferta

CIVITAVECHIA – Larga vittoria per gli Snipers Pizzeria Red Carpet che impegnati domenica pomeriggio in quel di Treviso per il campionato nazionale under 18 elite hanno vinto con un netto 12-2.

Fin da subito evidente lo stato di forma dei ragazzi civitavecchiesi che si portano subito in vantaggio e chiudono il primo tempo già avanti 8-0. Sugli scudi Bernardo Meconi, autore di 5 gol.

“I ragazzi sono stati bravissimi – le poche parole del presidente Valentini – anche perché scendere in campo dopo queste lunghe trasferte non è mai facile. Tutto il roster ha giocato bene, i miglioramenti collettivi sono evidenti”.