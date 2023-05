Hockey in line , Snipers Marco Liberati under 12 eliminati agli ottavi di finale

CIVITAVECCHIA – Finisce agli ottavi di finale la corsa scudetto degli Snipers Marco Liberati SRL. I giovani civitavecchiesi guidati dalla coach Laura Giannini hanno ceduto sabato 13 maggio in quel di Padova ai pari età del Fox Legnaro che potevano vantare fra le proprie fila anche diversi elementi dei Ghosts Padova.

In gara 1 gli Snipers riescono in un’incredibile rimonta: chiuso il primo tempo sotto 3-0, nella ripresa le reti dei fratelli De Meo per il 4-3 finale.

In gara 2 il match rimane in bilico fino a metà ripresa, quando la formazione di casa piazza l’allungo vincente fino al 7-3 finale.

Nello spareggio giocato subito a seguire (gara 3), i patavini vincono con un risicato 1-0 al termine di una gara combattuta fino all’ultimo.

“I ragazzi sono stati bravissimi – afferma il presidente Valentini – perchè nonostante un gruppo con numerosi sotto età, tanti atleti alla prima esperienza, un portiere che ha iniziato a districarsi nel ruolo da pochissimo e nonostante la formazione avversaria fosse una fusione fra due dei club più blasonati di Italia, solamente per pochissimo non abbiamo ottenuto il passaggio del turno. Faccio i miei complimenti ai ragazzi, alle loro famiglie e al nostro staff tecnico per gli evidenti segnali di crescita che ci pongono stabilmente fra le migliori realtà di Italia. Il futuro sarà pregno di soddisfazioni”.

I ragazzi presenti: Emanuele Tranquilli, Ivano Martinelli, Eileen Zou, Chiara Meconi, Filippo Sulpizi, Matteo Ranzi, Chiara e Simone De Meo, Dario Serafino, Duc Tam Bernini, Michael Cacciatori. Allenatrice: Laura Giannini.