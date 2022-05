Hockey in line, Snipers d’esportazione: fratelli Meconi e Ceccotti protagonisti alla Sparta Cup

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia d’esportazione. Ha brillato la stella della Cv Skating al torneo internazionale “Sparta Cup”, giocato in quel di Igualada (vicino Barcellona) nei giorni di Pasqua e che ha visto protagonisti tre talenti degli Snipers “Marco Liberati SRL”.

I fratelli Bernardo e Ruggero Meconi e Daniele Ceccotti hanno infatti giocato nella propria categoria d’appartenenza (2007-08) nella formazione di casa, l’Igualada, sconfiggendo le formazioni rivali con ampio scarto e conquistando la vittoria finale. Decisive le loro eccellenti giocate e le loro reti: basti pensare che Bernardo Meconi è stato il miglior marcatore della manifestazione (16 gol e 3 assist) mentre Ruggero Meconi il terzo miglior marcatore (6 gol e 11 assist).

Tutti e tre i giocatori civitavecchiesi sono stati inoltre premiati fra i migliori giocatori del torneo.

“Faccio i miei più sentiti complimenti ai ragazzi – spiega il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini – perchè hanno portato alto il nome della Cv Skating in giro per l’Europa ed hanno ricevuto i complimenti non solo per le loro grandissime qualità tecniche, ma anche per l’educazione e la sportività che hanno saputo dimostrare. Il nostro vivaio eccelle, merito dei bravissimi ragazzi e della nostra organizzazione societaria e dei nostri bravi allenatori. Tutti gli occhi degli addetti ai lavori erano puntati su loro 3 e questo non può che riempirci d’orgoglio”.