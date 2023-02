Hockey in line, Snipers ancora vittoriosi e primi in classifica

CIVITAVECCHIA – Gli Snipers Tecnoalt confermano la testa della classifica con un’altra convincente vittoria in casa, questa volta ai danni dei Castelli Romani per 5-2 al termine della sesta giornata del campionato nazionale di serie B.

Il team di coach Gavazzi, con Luca Tranquilli e Alessandro De Fazi assenti per infortunio, fatica non poco a sbloccare l’incontro: all’iniziale vantaggio di Lepore rispondono gli ospiti per l’1-1 con il quale si chiude la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo invece esce fuori la migliore forma fisica dei Tecnoalt che riescono a tenere alta la pressione ed il forcing porta alle reti di ancora Lepore, Cocino, Mandolfo e Mercuri. Il match termina 5-2 e gli Snipers sono soli al comando della classifica con 15 punti.

“E’ stata una gara combattuta, difficile da sbloccare, ma in cui siamo stati bravi a rimanere concentrati dall’inizio alla fine – afferma il presidente Valentini – se la gara non è finita con un punteggio più largo è anche merito del loro portiere, autore di un’ottima prova. Faccio i miei complimenti a tutti i ragazzi: chiunque è stato chiamato in causa ha risposto presente, la fase difensiva ha funzionato molto bene ed anche in attacco si sono viste buone trame. Ora dobbiamo continuare così, già sabato ci aspetta una sfida molto importante in casa del Viareggio”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Tyler Lepore, Stefano Cocino, Michelangelo Tranquilli, Marco Stefani, Ravi Mercuri, Manlio Mandolfo, Riccardo Valentini, Alessio Galli, Emanuel Serrano, Davide Ceccotti. Allenatrice: Martina Gavazzi.

