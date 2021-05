Hockey in line, si ferma ai quarti di finale contro Padova la corsa scudetto degli under 16

CIVITAVECCHIA – Si ferma ai quarti di finale la corsa scudetto della formazione under 16 “Marco Liberati SRL”: a Padova, contro i padroni di casa dei Ghosts Padova, arrivano due ko per 3-1 e 7-1 che eliminano i civitavecchiesi dalla lotta per il tricolore.

Per i nerazzurri due sconfitte più che onorevoli contro una delle formazioni candidate alla vittoria finale e un pizzico di rammarico per qualche assenza pesante ed episodi sfortunati.

“In gara 1 abbiamo decisamente venduto cara la pelle – afferma il presidente Riccardo Valentini – e con un pizzico di fortuna in più il risultato poteva essere diverso. In gara 2, complice la stanchezza ed un paio di episodi decisamente negativi che hanno condizionato la gara, il match ha preso la strada di Padova. Si tratta comunque di due sconfitte di tutto rispetto, contro una formazione allestita per vincere e contro la quale avremmo avuto il piacere di poter giocare con il roster al completo. Ma purtroppo anche questi incidenti fanno parte dello sport. Grossi complimenti ai miei ragazzi”.

I presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Sara Buzzi, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Manlio Mandolfo, Christian Carannante, Michele Orlando, Emanuel Serrano. Allenatrice: Martina Gavazzi