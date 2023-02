Hockey in line, si conclude con una sconfitta il girone di andata per gli Snipers

CIVITAVECCHIA – Si chiude con una sconfitta il girone di andata di serie B di hockey in line per gli Snipers TECNOALT. In quel di Lido di Camaiore i civitavecchiesi cedono per 4-2 al Bad Boars Viareggio e lasciano la testa della classifica.

Il match inizia subito in salita per i TECNOALT, sotto 1-0 al primo cambio ed in netta difficoltà con il fondo in cemento. Ad inizio secondo tempo il punteggio recita 3-0, poi inizia un tentativo di rimonta che però i padroni di casa sono bravi a controllare fino al 4-2 finale.

Per gli Snipers a segno De Fazi e Mercuri.

“Onore al Viareggio che ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra molto forte – afferma Valentini – mentre noi ancora una volta abbiamo dimostrato di soffrire non poco campi di questo tipo. In campo si sono viste buone cose, su tutte la voglia di non mollare mai, unite ad altre meno buone, su cui sicuramente dovremo lavorare in allenamento. I campionati si vincono a maggio, faremo il nostro meglio per arrivare pronti ai play off “.