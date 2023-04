Hockey in line, si chiude il campionato degli Snipers VR3

CIVITAVECCHIA – Si è chiusa domenica 2 aprile la stagione agonistica degli Snipers VR3, seconda formazione senior di hockey in line della Cv Skating. Con la sconfitta casalinga per 9-2 contro la capolista Empoli finisce infatti la corsa ai play off di post season. Per i civitavecchiesi in rete con una doppietta Bernardo Meconi.

“La serie C è un bel cantiere per i nostri giovani – spiega il presidente Riccardo Valentini – ed un bel modo per non far allontanare da questo sport coloro che difficilmente troverebbero spazio in prima squadra. Durante la stagione abbiamo alternato roster profondamente diversi ma chiunque è sceso in campo si è molto divertito, si è sempre impegnato ed ha avuto modo di migliorarsi. Gli obiettivi che ci eravamo preposti a inizio anno per la seconda squadra si possono intendere raggiunti, negli anni a venire punteremo a vincere sempre di più anche qui”.

I presenti contro Empoli: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Bernardo Meconi, Daniele e Davide Ceccotti, Samuele D’Angelo, Marco Stefani, Laura Giannini, Aurora De Fazi, Sara Buzzi, Gloria e Mattia Padovan, Michele Orlando, Samuele D’Angelo, Alessandro Bruzzese. Allenatori: Martina Gavazzi e Tyler Lepore.