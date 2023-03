Hockey in line, serie B: lo scontro al vertice va ai Fox Legnaro

CIVITAVECCHIA – Sono i Fox Legnaro i vincitori dello scontro al vertice dell’undicesima giornata di campionato di serie B. Gli Snipers Tecnoalt lottano, rimangono in partita fino a 5′ dalla fine ma crollano nel finale. Il match finisce 8-2, un risultato bugiardo per quanto visto in campo e per l’equilibrio che è regnato per gran parte della partita.

Nel primo tempo le due squadre si studiano ed entrambe faticano a creare nitide occasioni: sono le situazioni di superiorità numerica a fare la differenza e sia i Fox che i Tecnoalt (con Cocino) vanno a segno per l‘1-1 con cui si arriva all’intervallo.

La ripresa si apre con due rapidi gol dei Fox che indirizzano la gara: i civitavecchiesi però non mollano, rimangono in partita ed accorciano sul 3-2 con Mercuri a 6′ dalla fine. A questo punto il team di coach Gavazzi è costretto a sbilanciarsi per cercare il pari, i Fox sono bravi a concedere poco e ripartire con letali contropiedi. Nel finale le reti che aumentano il divario.

“E’ stata una partita intensa, contro una squadra forte e che si è ulteriormente rinforzata con l’arrivo dalla serie A di due giovani molto promettenti – spiega il presidente Valentini – noi abbiamo fatto la nostra partita e sapevamo che sarebbe stata una gara decisa dagli episodi. Il legno colpito da Lepore sul 3-2 è uno di questi: potevamo andare 3-3, sul capovolgimento di fronte hanno segnato loro il 4-2. I Fox sono un’ottima squadra ma la nostra prestazione non è da buttare. Continueremo a lavorare duro per arrivare ai play off nella migliore posizione di classifica possibile ed in forma”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Tyler Lepore, Ravi Mercuri, Stefano Cocino, Michelangelo Tranquilli, Riccardo Valentini, Alessio Galli, Marco Stefani, Alessandro De Fazi, Manlio Mandolfo. Allenatrice: Martina Gavazzi.

