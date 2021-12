Hockey in line, quarto posto per la formazione del Lazio al Trofeo delle Regioni

CIVITAVECCHIA – Si conclude con un quarto posto l’esperienza del Lazio al Trofeo delle Regioni senior di hockey in line, svolto nello scorso weekend a Padova. La selezione regionale, composta per la quasi totalità da atleti, allenatore e dirigenti della Cv Skating, ha sconfitto il Friuli Venezia Giulia per 6-5, perso la semifinale contro il Veneto (poi laureatosi campione) per 6-2 ed infine perso la finale terzo posto contro il Piemonte per 3-2.

La formazione laziale si è difesa bene in tutti gli incontri, tenendo testa a formazioni più quotate e sfiorando il podio di un soffio.

Ulteriore prestigio per la chiamata di Gianmarco Novelli, atleta della Cv Skating quest’anno in prestito al Monleale Sportleale in serie A, all’All Star Game che si è disputato sabato sera con i migliori talenti italiani e stranieri.

Gianmarco Novelli, capitano della formazione laziale, dichiara: “E’ stato un bellissimo fine settimana. Nonostante l’assenza di molti giocatori, siamo riusciti a portare a casa ottimi risultati. È sempre un piacere giocare con i compagni con i quali sei cresciuto. La chiamata agli All Star Games è stata una sorpresa. Sono onorato di aver giocato con e contro atleti di quel calibro, è stata una grande esperienza”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Gianmarco Novelli, Elia e Luca Tranquilli, Marco Stefani, Manlio Mandolfo, Davide Ceccotti, Mattia Padovan, Francesco Rossi. Allenatrice: Martina Gavazzi.