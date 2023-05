Hockey in line, parte domani la semifinale promozione per gli Snipers TECNOALT

CIVITAVECCHIA – Inizia come meglio non poteva la semifinale play off di serie B di hockey in line per gli Snipers TECNOALT. Il team di coach Gavazzi infatti ha vinto con un netto 5-1 in casa dei temibili Bad Boars Viareggio la gara 1, giocata ieri sera in quel di Lido di Camaiore.

Ora ai civitavecchiesi basterà vincere una gara in casa per passare il turno.

Gara 2 è prevista sabato 20 maggio alle ore 20 al PalaMercuri; l’eventuale gara 3 sempre al PalaMercuri, domenica 21 maggio alle ore 10.30.

LA CRONACA

Fin dai primi istanti i TECNOALT sono subito pressanti dalle parti del portiere avversario ma prima Cocino e poi Mercuri non riescono a segnare. Il match è sui binari dell’equilibrio ma i civitavecchiesi sono in palla: l’1-0 arriva dalla stecca di Lepore, bravo ad approfittare di un disco rubato da Ravi Mercuri. Pochi minuti dopo arriverebbe anche un controverso 2-0 di De Fazi ma gli arbitri annullano e assegnano un rigore che lo stesso De Fazi sbaglia. Prima del riposo però c’è il tempo per una magia di Stefano Cocino che salta tutta la squadra, portiere compreso, e insacca il 2-0.

Nella ripresa i toscani partono forte e Pompanin risponde presente: il 2-1 di Podda e una seguente superiorità numerica mettono in difficoltà gli Snipers ma il 3-1 di Mercuri spezza la gara. I TECNOALT da questo punto in poi controllano agevolmente e arrotondano lo score con le reti di Luca Tranquilli e Tyler Lepore.

IL COMMENTO

“I ragazzi sono stati bravissimi – afferma il presidente Valentini – sono rimasti concentrati dal primo all’ultimo minuto e hanno sopperito con intelligenza alle nostre difficoltà legate al giocare su un pavimento in cemento. Viareggio è avversario ostico, vincere, e con questo distacco, era affatto scontato. Abbiamo iniziato la serie play off nel modo giusto ma guai a montarsi la testa, c’è ancora tanta strada da fare e già gara 2 a Civitavecchia sarà una battaglia. Ma siamo certi che potremo contare sull’apporto del nostro pubblico”.