Hockey in line. Martina Mori preparatrice atletica della nazionale junior femminile

CIVITAVECCHIA – Un’altra piacevole novità nel panorama delle nazionali azzurre. Non solo tanti atleti civitavecchiesi sono infatti stati ritenuti di interesse nazionale nelle varie categorie senior e junior, maschili e femminili, di hockey in line: Civitavecchia può sorridere una volta di più per un altro sbarco di un’eccellenza locale ai massimi livelli sportivi. Parliamo della dottoressa Martina Mori, laureata in Scienze Motorie e che quest’anno seguirà dal punto di vista atletico la nazionale junior femminile, di concerto con il coach Martina Gavazzi, tiburtina ormai da anni in forza alla Cv Skating.

“E’ un onore per me poter lavorare per la maglia azzurra – afferma Martina Mori – da sempre sono un’appassionata di pattinaggio, pattinaggio corsa ed hockey in line ma ora potermi mettere in gioco per la mia nazione nella mia veste professionale è un’ulteriore soddisfazione. Il lavoro non mi spaventa, d’altronde è ciò per cui mi sono preparata negli anni universitari ed è ciò che affronto quotidianamente nel mio lavoro, ma farlo per la maglia azzurra ha tutto un altro sapore. Spero che questo sia solo il primo passo di una emozionante avventura: ringrazio la mia famiglia, che mi è sempre stata vicina, la Cv Skating che mi ha sempre dato fiducia e Martina Gavazzi, che di concerto con lo staff federale ha deciso di chiamarmi”.

“Facciamo il nostro più sentito in bocca al lupo a Martina Mori per questa nuova avventura – afferma il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini – e non ho dubbi che otterrà ottimi risultati sul campo. Martina è una professionista capace e la famiglia Cv Skating è orgogliosa che la nazionale italiana attinga sempre di più da Civitavecchia per i colori azzurri. Un evidente segnale che il lavoro impostato è quello giusto e che i civitavecchiesi nel mondo sportivo sono molto spesso una grande risorsa per tutto il Paese. A Martina l’abbraccio di tutta la nostra società”.