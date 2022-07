Hockey in line, le nazionali giovanili attingono a piene mani dalla Cv Skating

CIVITAVECCHIA – Incetta di convocazioni per la Cv Skating in vista dei prossimi eventi della nazionale italiana giovanile.

Dal 27 al 31 luglio a Valladolid (Spagna) si terranno infatti gli europei under 18 ed under 16 maschili e junior femminili.

Per il club del presidente Riccardo Valentini diversi i rappresentanti nella spedizione:

in under 16, nuova convocazione per i fratelli Bernardo e Ruggero Meconi, dopo l’esperienza dell’anno passato in Svizzera;

in under 18, Manlio Mandolfo è prima riserva a casa e potrebbe aggregarsi last minute al gruppo in caso di una defezione;

in junior femminile, oltre all’head coach Martina Gavazzi, convocazioni per il goalie Giulia Mollica (già presente ai Mondiali di Barcellona 2019) e prima esperienza assoluta per Gloria Padovan e Aurora De Fazi.

“Siamo orgogliosi di avere sempre più rappresentanti del nostro club chiamati a vestire i colori azzurri – afferma il presidente Valentini – in pratica mezza squadra under 16, che ha vinto la medaglia d’argento ai campionati italiani di un mese fa, è stata convocata. E’ il miglior segnale di quanto a Civitavecchia si stia lavorando bene, con amore, passione e capacità, e faccio i miei complimenti al nostro staff tecnico e ai ragazzi. Faccio l’in bocca al lupo a tutti i convocati, certo che sapranno onorare al meglio la maglia dell’Italia”.