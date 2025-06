Hockey in line, la Cv Skating si tinge d’azzurro

CIVITAVECCHIA – Tanta Cv Skating nelle varie nazionali italiane di hockey in line in preparazione per gli Europei che si terranno a Cittadella dal 7 al 20 luglio 2025.

La società civitavecchiese inoltre, organizzerà il raduno della nazionale senior femminile (27-29 giugno) e della nazionale junior femminile (4-6 luglio), dimostrando ancora una volta di essere la capitale di questo sport al femminile.

Le convocate:

Senior femminile: Veronica Novelli, Laura Giannini, Eugenia Pompanin, Federica Ercolani, Letizia Barocci, Gloria Padovan;

Junior femminile: Francesca Borgi, Chiara De Meo, Martina Gavazzi (allenatrice);

Junior maschile: Daniele Ceccotti, Bernardo e Ruggero Meconi, Francesco Taglioni;

Riccardo Valentini, presidente Cv Skating, è il dirigente delle squadre femminili.

“Siamo orgogliosi di poter rappresentare con i nostri atleti ed i nostri staff le varie nazionali italiane – afferma il presidente della Cv Skating, Riccardo Valentini – e siamo altrettanto orgogliosi che il PalaMercuri sia un punto di riferimento per le nazionali italiane. Ai nostri ragazzi faccio il più intenso degli “in bocca al lupo” vestire la maglia azzurra è sempre un grande orgoglio ma anche un onere a cui rispondere al meglio. Il nostro club si conferma all’avanguardia in questa disciplina ed il merito è di tutte le persone che collaborano affinchè certi risultati arrivino”.