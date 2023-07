Hockey in line, l’8° Trofeo Indra Mercuri parla sloveno

CIVITAVECCHIA – Un vero e proprio successo. Non si può definire in altro modo l’8° Trofeo Indra Mercuri, manifestazione internazionale di hockey in line disputata al PalaMercuri di Civitavecchia dal 7 al 9 luglio 2023 sotto l’organizzazione della Cv Skating. L’evento, dedicato alla memoria di Indra Mercuri, è stato il solito mix di atleti dall’altissimo livello internazionale, giovanissimi e amatori della disciplina, in un clima di festa ed amicizia che è durato 3 giorni dove non si è registrato nessun problema.

A vincere in finale sono stati gli sloveni del Dolenjske Toplice, contro i torinesi del Real Mai Drit per 4-2. Terzo posto ai triestini degli Ammazzadraghi, vincitori ai rigori contro il team a trazione piemontese degli Elefanti Viola Eleganti.

Seguono, in ordine di classifica: 5° Barz8Gang, 6° Maricas, 7° Hungry Sharks, 8° Gli Stronzi sul Panaro 9° Las Camisetas Blancas 10° Mad Cats 11° Asciuga Pozzanghere 12° Le Amazzoni

Premi individuali per: Marko Pirnar (Dolenjske Toplice) miglior realizzatore, Eugenia Pompanin (Elefanti Viola Eleganti) miglior portiere, Axel Cocozza (Ammazzadraghi) miglior giocatore, Edoardo Crisci (Elefanti Viola Eleganti) gol più bello.

Le premiazioni come di consueto sono state offerte dalla famiglia Mercuri.

I premi individuali dal negozio di hockey CCM – PuntoHockey.

“E’ sempre un grande piacere onorare la memoria del nostro amato Indra Mercuri con un torneo che riesce ad unire il divertimento, l’agonismo e la voglia di stare insieme – afferma il presidente Riccardo Valentini – e per questo non si può che ringraziare tutti coloro che rendono questo possibile. Indra è un pezzo di cuore di tutti coloro che amano l’hockey a Civitavecchia e organizzare il trofeo è per noi un onore.

In campo si è visto un bell’hockey e faccio i complimenti a tutte le squadre presenti.

Un ringraziamento doveroso poi va al Comune di Civitavecchia, nella persona del delegato allo sport Matteo Iacomelli, al presidente FISR Lazio arch. Antonio Varacalli, agli arbitri della manifestazione al main sponsor Conad il Tirreno nelle persone di Roberto Serafini e Ivano Iacomelli.

Un grande grazie anche a: Forno di Stefano e Mauro Papi, Gioielleria Galli, Erboristeria Franca di via Traiana, azienda agricola di Roberto Campanelli, Gianluca Ricci, Ottica De Felici, Gattopuzzo, Azienda carni Teodori Madonna della Pace di Subiaco, Paolo Rigamonti di Ladispoli”