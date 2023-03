Hockey in line, grande vittoria per gli Snipers Tecnoalt sul Montebelluna

CIVITAVECCHIA – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Così come battaglia si preannunciava, e battaglia è stata.

Gli Snipers TECNOALT non mancano l’appuntamento con la seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di hockey in line di serie B e sconfiggono i Raiders Montebelluna per 3-1 (2-0 il primo tempo) al termine di una partita spigolosa, equilibrata e lottata fino alla fine.

Gli Snipers partono con il piede giusto e vanno in vantaggio con Ravi Mercuri, bravo a recuperare un disco rimasto vagante in area avversaria: gli ospiti spingono ma Pompanin è in giornata di grazia e così il raddoppio arriva dalla stecca di Lepore. Nella ripresa la partita si incattivisce, le due squadre si innervosiscono e gli arbitri non riescono a tenere i bollenti spiriti a freno. Alla rete del 2-1 degli ospiti arriva l’immediato 3-1 di Michelangelo Tranquilli. Nel finale pioggia di penalità per i TECNOALT che però aiutano Pompanin nell’abbassare la saracinesca e portare a casa i 3 punti.

“I ragazzi sono stati bravissimi a vincere questa partita – afferma il presidente Valentini, out per infortunio come giocatore – rimanendo concentrati e sempre sul pezzo anche nei momenti di maggiore tensione. Dobbiamo sicuramente migliorare in questo: abbiamo preso troppe penalità, alcune sciocche, e non possiamo farci trascinare nel nervosismo quando stiamo vincendo. Dobbiamo essere più bravi ad amministrare ma oggi non possiamo che essere soddisfatti per questi 3 punti, molto importanti”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Tyler Lepore, Ravi Mercuri, Michelangelo Tranquilli, Stefano Cocino, Alessio Galli, Emanuel Serrano, Manlio Mandolfo, Alessandro De Fazi, Marco Stefani, Luca Tranquilli, Davide Ceccotti. Allenatrice: Martina Gavazzi.