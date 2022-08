Hockey in line, grande esperienza agli europei giovanili per i ragazzi Cv Skating

CIVITAVECCHIA – Grande esperienza per i giovani ragazzi della Cv Skating che hanno partecipato dal 27 al 31 luglio a Valladolid, in Spagna, per gli Europei giovanili di categoria.

In under 16, l’Italia si è classificata al quarto posto perdendo in semifinale contro la Spagna per 3-0 e nella finalina per il bronzo contro la Slovacchia per 4-3. Miglior marcatore dell’Italia under 16 è stato proprio il civitavecchiese Bernardo Meconi, con 7 gol e 3 assist. Stabilmente inserito nelle linee l’altro tesserato Cv Skating, Ruggero Meconi, che ha concluso l’Europeo con 1 gol e 2 assist.

In junior femminile, dove il capo allenatore è il coach della Cv Skating Martina Gavazzi, presenti le atlete civitavecchiesi Aurora De Fazi e Gloria Padovan, oltre alla portiera Giulia Mollica. Solo sconfitte per la formazione italiana ma tanta esperienza ed un percorso di netta crescita per le giovani ragazze, molte alla prima esperienza internazionale.

“Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi – afferma il presidente Riccardo Valentini – e lieti che abbiano potuto dare il proprio contributo alla nazionale italiana. Sicuramente porteranno il loro bagaglio d’esperienza nel nostro club e siamo felici di quanto hanno messo in campo a Valladolid”.