Hockey in line, gli Snipers VR3 passano il primo turno di play off in serie C

CIVITAVECCHIA – Importante successo per gli Snipers VR3 nel campionato di serie C. La seconda formazione senior della Cv Skating ha espugnato il campo di Messina per 5-3 grazie alle reti di Padovan (2), Stefani, D’Angelo e Ili. I nerazzurri, coadiuvati dal ritorno in porta della vecchia gloria Marco Cuculo, autore di prodigiosi interventi, hanno sovvertito il favore del pronostico dei Kings Messina e vinto una partita difficile, affrontata dopo una lunga trasferta, grazie ad una gara giocata con grinta ed intelligenza.

“Sono molto soddisfatto della prestazione di tutti i ragazzi – afferma il presidente-allenatore Riccardo Valentini – perchè non era facile giocare su campo difficile, dopo una così lunga trasferta. Invece tutti i ragazzi sono stati chiamati in causa e tutti hanno fatto ciò che gli ho chiesto, riuscendo a vincere una partita tutt’altro che semplice. Ora ci aspetta il quarto di finale dei play off, ma già essere arrivati fin qui è una bella soddisfazione. Non fermiamoci ora”.

I presenti: Marco Cuculo, Samuele D’Angelo, Marco Stefani, Davide Ceccotti, Mattia Padovan, Michele Orlando, Fabrizio Ili, Dario Corati, Alessandro Bruzzese.