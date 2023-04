Hockey in line, gli Snipers volano al secondo posto della B ed in semifinale play off

CIVITAVECCHIA – Importante vittoria sabato sera al PalaMercuri per gli Snipers Tecnoalt. Nell’ultima giornata di regular season di serie B, in quello che era un vero e proprio spareggio per la seconda posizione, i civitavecchiesi sconfiggono per 4-2 i Bad Boars Viareggio grazie alla doppietta di Lepore e alle reti di Stefani e Luca Tranquilli.

La gara è stata combattuta fin dai primi minuti con occasioni da ambo le parti ma il break decisivo i Tecnoalt lo piazzano nella seconda metà del primo tempo, quando si portano avanti 3-0. Nella ripresa i nerazzurri avrebbero anche le occasioni per allungare ma non sono precisi sotto porta, pur tenendo sempre a distanza di sicurezza il Viareggio. Grazie a questo successo i Tecnoalt volano in semifinale play off e salteranno i quarti di finale. La prima gara è prevista per sabato 13 maggio, contro la vincente del quarto di finale fra Viareggio e Castelli Romani.

“Abbiamo giocato molto bene – afferma il presidente-giocatore Riccardo Valentini – con concentrazione e agonismo, dimostrando un ottimo stato di forma e integrazione fra giocatori. Dobbiamo migliorare il nostro cinismo sotto porta ma non bisogna dimenticarsi che Viareggio è una delle squadre migliori del campionato e vincere era affatto scontato. Ora dobbiamo continuare ad allenarci duramente: ai play off si riparte da zero e affronteremo squadre molto capaci”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Tyler Lepore, Michelangelo Tranquilli, Stefano Cocino, Ravi Mercuri, Riccardo Valentini, Marco Stefani, Alessandro De Fazi, Manlio Mandolfo, Luca Tranquilli, Alessio Galli, Emanuel Serrano, Bernardo Meconi, Daniele Ceccotti. Allenatrice: Martina Gavazzi.