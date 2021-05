Hockey in line, gli Snipers under 18 ma il Padova è troppo forte

CIVITAVECCHIA – Si è disputata domenica al PalaMercuri la sesta giornata del campionato nazionale Under 18 elite di hockey in line.

I Ghosts Padova, formazione che è la fusione dei migliori talenti di Padova e Legnaro, ha vinto per 10-1 dimostrando una netta superiorità sul campo. Per gli Snipers “Marco Liberati SRL” comunque una partita combattuta fino alla fine.

Martina Gavazzi: “Nonostante la partita non sia mai stata in discussione sono molto soddisfatta di quello che la nostra under 18 ha fatto vedere. Abbiamo giocato a viso aperto e messo in bagaglio 40 minuti di esperienza contro una squadra che sicuramente si giocherá lo scudetto. Complimenti al nostro goalie che ci ha salvato in più di qualche occasione non facendo aumentare il gap cosa che ha permesso a tutti di non mollare fino all’ultimo”.