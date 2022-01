Hockey in line. Gli Snipers tornano alla vittoria

CIVITAVECCHIA – Vittoria doveva essere e vittoria è stata per gli Snipers TECNOALT, impegnati al PalaMercuri nel recupero della terza giornata di serie B.

I Corsari Riccione sono stati sconfitti per 5-3 grazie alle reti di Stefani (2), Valentini, Padovan e Tranquilli Luca.

Match non facile per i nerazzurri, presenti ai nastri di partenza con numerose assenze a causa di malattie e concomitanza con il campionato under 18. Oltre a ciò, a inizio secondo tempo è stato espulso Cocino per proteste. Più con il cuore che con la testa però, sono arrivati tre punti preziosi per la classifica.

Marco Stefani: “Partita molto complicata, sia dal punto di vista mentale che fisico, essendo la prima dopo le vacanze di Natale e dello stop di circa 20 giorni degli allenamenti per problematiche varie. Pur avendo giocato indiscutibilmente male, alla fine siamo riusciti a portare il risultato a casa, ovviamente faticando non poco per merito anche degli avversari che ci hanno messo in difficoltà”.